Paul Henri HUVEY

17 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie du bâtiment m'a permis de développer une compétence globale de la sphère commerciale au sens large. La tête dans la stratégie et les pieds dans la réalité opérationnelle du quotidien, de la "stratégique review" planifiée à 3/5 ans à l'échantillon du nouveau produit qui doit être livré aux commerciaux demain matin.



Corolairement, mes expériences tant en back office, que terrain, et tant marketing que commercial et grands comptes m'ont permis de vivre des deux côtés du miroir du développement commercial.



Enfin j'ai aussi vécu la liberté (et la solitude) du commercial face au client, ainsi que le plaisir (et les contraintes) du travail en équipe où le succès est partagé.



Ces années, aussi bien en environnement de grand Groupe que de PME, par delà les nécessaires qualités de rigueur, de dynamisme et de professionnalisme exigibles dans toute mission, m'ont amenés à cultiver, surtout en tant que manager, la notion de plaisir professionnel.



Le plaisir suscite l'appétence; l'appétence permet d'apprendre; l'amélioration des compétences mène au succès, qui génère le plaisir de la réussite. Et la boucle est bouclée.



Mes compétences :

Bâtiment

Chimie

Distribution

Energétique

Grands comptes

Isolation

Marketing

Négociation

Peinture

Performance

Performance énergétique

Trade marketing