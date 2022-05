Paul-Henri MERRIEN

J'ai commencé ma carrière en travaillant 13 ans au sein de GTM, filiale de VINCI, à des postes d'opérationnels (conduite de travaux, ingénieur d'affaires, Assistant à maîtrise d'Ouvrages) dans différents secteurs dont ceux du logement collectif, du bureau, de la logistique et de l'hôtellerie.



Puis depuis 10 ans j'ai assumé les fonctions de Directeur ou Responsable Technique dans différentes structures pour gérer et développer, en tant que responsable de la maitrise d'ouvrage, la construction depuis les phases montages jusqu'à la livraison des opérations dont 15 résidences de logements et 42.000 m2 de bureaux dans différentes structures en m’appuyant sur des partenaires (Entreprises, Architectes, MOE, Notaires..).



Grace à mon expérience variée et à mes formations techniques, juridiques et financières, j'ai la maitrise de la conduite de projets en maitrise d'ouvrage et de la gestion de patrimoine.



Mes compétences :

Immobilier

Management opérationnel

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Direction de projet

Gestion de patrimoine

Gestion de sinistres

Contentieux

Gestion de projets internationaux