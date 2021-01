Paul LESTY

Pro-actif, je réalise mon potentiel de développeur consciencieux sur des projets durables et innovants.

Polyglotte (FR, EN, NL, ES, PR), voyageur et musicien, le sens du contact est mon meilleur outil.

Mon parcours s'articule volontairement autours de l'aliment, de la fourche à la fourchette : de l'expérimental (analyse énergétique filière ovine), au stratégique (analyse financière et économique secteur agroalimentaire) en passant par l'opérationnel (production fromagère, maraîchère et céréaliculture) et aujourd'hui le commerce (achats et ventes, création de filières de fruits secs biologiques).



Mes compétences :

Agronomie

Langues étrangères

Biologie

Microsoft Office

Analyse financière

Animation commerciale

Pédagogie

Gestion de projet

Négociation

Innovation

Stratégie