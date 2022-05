"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite."

Henry Ford, industriel.



Un leadership de décideur orienté valeurs .... Un état d’esprit marketing tourné vers le développement commercial et le profit….. Une polyvalence et une adaptabilité acquises au cours d’un parcours professionnel jalonné d’acquisition / fusion d’entreprise.



Cette vision 360 me permet aujourd’hui de définir la stratégie globale de l’entreprise en lien direct avec le top management et à déployer activement la stratégie marketing et commerciale adaptée



Dynamique, rigoureuse, force de proposition, créative .... je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge et prête à accompagner la croissance de votre entreprise sur la région Rhône-Alpes. Ma maîtrise de l'espagnol et de l'anglais me permet d'évoluer dans un environnement international.



Dotée d'un bon relationnel, je sais être une interlocutrice privilégiée en interne pour piloter des projets en mode transversal. Dotée d'un sens de l'écoute, je sais manager et accompagner mes équipes pour répondre aux attentes et obtenir des résultats.



MARKETING STRATÉGIQUE – MARKETING PRODUITS ET OPÉRATIONNEL – STRATÉGIE DIGITALE -

COMMUNICATION INTERNE/EXTERNE – MANAGEMENT - EXPERIENCE PME / PMI : co-pilotage de business unit - pilotage transversale en mode projet - ventes - achats.



Vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours ? Échanger avec moi sur d'éventuelles opportunités de collaboration ? N’hésitez pas à me contacter et à me rendre visite sur mon site : http://www.paule-viallaron.com/fr/







Mes compétences :

Commercial

Communication

Direct management

Evénementiel

Management

Management commercial

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware

Adobe Photoshop