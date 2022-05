Paulina DUDZINSKI

Experte en formulation de boissons et en gestion de projets avec plus de 13 ans d'expérience dans l'industrie des boissons.

Connaissance approfondie de tous ingrédients utilisés dans une matrice liquide (fonctionnels liés à la nutrition-santé, hydrocolloïdes, fibres, arômes, colorants et édulcorants naturels, protéines végétales

entre autres).



Passionnée par l'innovation, avec un état d'esprit créatif , très intéressée par les thématiques de nutrition dans l'alimentation quotidienne.



Expérience de collaboration à un projet européen (FP7 - projet SatIn - Satiety Innovation)



Attrait et aisance pour le travail en équipe.