Florence GIRAUDON

LANGUES

•Anglais fluide

•Allemand rapidement perfectible



INFORMATIQUE

SAP, prologiciel de formulation et innovation, internet

business applications



SAVOIR ETRE

•Je traite les projets avec plaisir, vitalité, implication, optimisme et satisfaction

•J’adapte mon comportement selon le client et le contexte business

•Je propose et mets en place de nouvelles méthodes, processus et/ou systèmes.

•Je suis capable de remonter les problèmes et de proposer une solution ou une ébauche de solution





Mes compétences :

Rigueur

Leadership

Dynamisme

Innovation