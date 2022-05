Pauline BECK

Économiste de formation, je me suis spécialisée dans les questions du développement international et local à travers deux masters 2. Mon stage de fin d'études m'a conduit à travailler dans le secteur agricole et sur les questions de développement local et d'économie agricole ; dans la même ligne, ma première expérience professionnelle au sein de l'APCA a parfait mes connaissances sur les marchés agricoles.



A la suite de cette première expérience, j'ai décidé de compléter mes compétences sur les questions de développement local urbain en devenant chargée d'études économiques à la CCIP, en charge des

questions de développement territorial, plus particulièrement du dossier du Grand Paris.



Souhaitant revenir dans le monde agricole et sur les questions de suivi économique des filières, j'ai travaillé pendant 3 ans au sein de FranceAgriMer, en tant que chargée d'études économiques filière animales dans la Direction Marchés Études et Prospective, Unité produits animaux pêches et aquaculture. Je travaillais plus particulièrement les questions de consommation des produits carnés.



A la fin de mon contrat, j'ai voulu parfaire mes connaissances en acceptant un poste de statisticien, tourné vers la production de données, mais toujours sur les questions de consommation. Je suis alors actuellement en charge de l'estimation de la consommation des ménages au sein des Comptes Nationaux, à l'Insee.



Mes compétences :

Agriculture

Base de données

Cartographie

Développement économique

Développement international

Développement local

Économétrie

Economie

Gestion de projet

International

Prix

Recherche

SAS

Traitement statistique

Statistiques

MapInfo

R

Agroalimentaire