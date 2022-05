Pauline BELLANGER

Bienvenue sur mon profil !



Bénéficiant de plus de 6 ans d'expériences dans les métiers du marketing et de la communication, dont 5 années en gestion de projets web et community management, en agence comme chez l'annonceur, je possède une expertise significative dans les secteurs de la gastronomie, des vins & spiritueux, du tourisme, de l'agroalimentaire et des médias.



Spécialisations : Marketing digital, Brand content

Médias sociaux (réseaux, blogging)

Gestion de projets



Langues:

- français (langue maternelle)

- anglais courant (soutenu par plus de 14 mois à l'étranger en stage ou en échange - TOEIC 930)

- espagnol intermédiaire

- japonais élémentaire (soutenu par 6 mois à Tokyo)



Mes compétences :

Adaptability

Blogging

Communication

Communication multicanal

Contenu editorial

Développement de partenariats

Digital

Digital communication

Éditorial

Evénementiel

Gestion de projets

Intercultural

Intercultural management

Management

Marketing

Marketing digital

Médias

Médias sociaux

Partenariats

Print

Print & web

Web

Community management

Webmarketing

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Presse