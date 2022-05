Pauline BERNARD

Bonjour,



Je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans et je suis reconnue travailleuse handicapée.

Je suis en pleine reconversion et je suis vraiment très près de trouver le travail et l'entreprise pour laquelle je souhaite m'investir à 200 %. J'attends juste qu'une entreprise, quelqu'un me donne la chance de montrer mes capacités!



J'ai un excellent relationnel, l'esprit d'équipe, le sens du service et une conscience professionnelle au maximum!



Ma spontanéité peut parfois me porter préjudice mais cela reste une de mes plus grandes forces!

À bientôt!







Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office 2007 2010

Secretariat

Maitrise du logiciel EBP

Pack Office, réseau sociaux, EBP commercial, Droit

Administratif