Pauline BERNARD-CASSEGRAIN

Après trois années d'études au cours d'une licence de droit, le monde de l'hôtellerie et la relation client qui en découle m'a attiré au point de diriger la suite de mes études vers l'école Vatel spécialisée dans la formation des managers hôteliers de demain.

Forte de mes expériences passées et actuelles associées à mon attirance pour le domaine juridique je me destine, désormais, à poursuivre mes études avec une année supplémentaire de Master 2 spécialisée en Ressources Humaines afin de me diriger professionnellement vers un métier au sein des Ressources Humaines qui me passionnent tant.