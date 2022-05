Pauline BERROUET

De formation Ecole de Commerce, INSEEC Bordeaux, avec spécialisation dans le secteur Aéronautique grâce à un Mastère Spécialisé à l'ENAC Toulouse, Ecole Nationale de l'Aviation Civile, en Air Transport Management.



Solides compétences en Communication, Développement Commercial et Études Stratégiques, grâce à un parcours riche et varié, et à de nombreuses expériences professionnelles.



Qualités orales et rédactionnelles acquises au cours de mes deux années de classe préparatoire aux grandes écoles.



Deux mémoires réalisés, l'un sur la Performance au travail et l'autre en Qualité.

Anglais / espagnol courant.



Mes compétences :

Pack office

Microsoft Excel

TOEFL

Power point

Stratégie d'entreprise

Développement commercial

Communication