Chargée de Communication depuis 8 ans et passionnée par mon métier, je suis à la recherche d’un nouveau défi.

Dynamique, créative et rigoureuse, je m’investis à 100% dans chacune des tâches et missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Communication

Création

Organisation

Plannification

Presse

Publicité

Salon

Sponsoring

Gestion de projet

Adobe InDesign

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop