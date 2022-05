Pauline BOSSARD

Après des études supérieures de finance d'entreprise au sein d'une école de commerce à Paris et 10 années d'expériences professionnelles au sein de groupes internationaux et de cabinet de commissariat aux comptes, je suis actuellement Responsable administratif et financier.



Outre les compétences techniques et la rigueur inhérente à mon métier, je possède le relationnel et la pédagogie qui me permette de manager une équipe comptable et me placer comme support référent.



Mes compétences :

Audit

Risk assessment

Finance

Comptabilité

Banque