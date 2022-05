Pauline BOUTON

Juriste en droit social et spécialisée dans le domaine des Ressources Humaines, la définition et la participation à l'élaboration et au pilotage d’une politique RH cohérente et dynamique sur les différents aspects des Ressources Humaines, sont pour moi des fonctions professionnelles stimulantes en cohérence avec mon profil polyvalent.



Diplômée de Sciences-Po Toulouse et du Master II juridique "Droit de l'entreprise et Droit Social", j'ai bénéficié de multiples expériences dans le domaine du droit social, des relations sociales et des ressources humaines, dans différents secteurs d'activité (Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne, Groupe Sud Ouest et médias, Agence Régionale de la Santé). J'ai également développé une bonne connaissance du domaine de la production et de l'industrie et des enjeux internationaux associés (compétitivité, hautes-technologies, innovation) dans le cadre de mon expérience chez Arkema.



Je dispose de compétences juridiques pointues qui me permettent de faire preuve d'une réactivité essentielle face aux fréquentes évolutions du droit social. Mes expériences dans le domaine des relations sociales m'ont, en outre, permis de développer des qualités relationnelles propices au bon climat social en entreprise: écoute, aptitude à fédérer et sens de l'argumentation dans le cadre des nombreuses négociations avec les Institutions Représentatives du Personnel.



Au plaisir d'échanger ensemble!



Mes compétences :

Recrutement

Relations sociales négociations

Formation RH

Relations individuelles de travail

Relations collectives de travail

Paie et gestion RH

Dialogue social

Ressources humaines

Tableaux de bord

Audit social

Droit social

GPEC

Reporting

SIRH

Hygiène et sécurité