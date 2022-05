Pauline BRIDIER - ARRAMY

Ingénieur Agroalimentaire ENSBANA je me suis orientée vers le marketing des produits agroalimentaires, et particulièrement intéressée par l'innovation j'ai finalisé ma formation par une spécialisation en Innovation produits.

Après une première experience de chef de produits junior au sein de la société Davigel (Nestlé professionnal), je suis aujourd'hui chef de produits CHD au sein de l'entreprise Gastronome, pour laquelle je gère la gamme de produits CHD et notre nouvelle marque Gastronome Professionnels.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Food

Food service

Innovation

Marketing

Marketing agroalimentaire