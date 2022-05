Pauline CAIGNET POTTIEZ

Trés vite je me suis orientée dans le domaine de la Communication car il correspond bien à ma personnalité. Je me considère comme une personne à la fois rigoureuse et créative et j'avais véritablement envie d'exercer un métier dans lequel je puisse développer mon sens relationnel au quotidien. J'ai donc étudié à l'IUP Infocom de Roubaix et j'ai obtenu ma Maîtrise en 2005.



Après un court passage dans le domaine de l'immobilier et un CDD de 8 mois en tant qu'assistante Marketing Opérationnel au sein de l'entreprise de prêt à porter Devianne, j'ai rejoint le groupe Agapes et plus particulièrement l'enseigne Pizza Paï en tant que Responsable du Marketing Opérationnel en janvier 2008. Mon poste consiste à concevoir et organiser l'intégralité des opérations commerciales dans un réseau de 43 restaurants en France.



Plus personnellement, je suis passionnée par la photographie, j'ai souvent mon appareil sous la main... Mais c'est au cours de voyages que j'aime le plus exercer ma passion. J'aime voyager, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. Mon point faible, c'est l'Asie, ce continent me fascine.



D'ailleurs, à la fin de mes études, j'ai décidé d'accomplir un grand rêve, celui de partir une année en Inde. Une année incroyablement enrichissante sur le plan personnel, année durant laquelle j'ai beaucoup voyagé et essayé de m'adapter à une nouvelle culture. Une expérience définitivement enrichissante.



Mes compétences :

Chargé de communication

Communication

Communication - Marketing

Communication responsable

Marketing

Marketing opérationnel

Publicité

Responsable communication

Responsable marketing