Pauline CARAGE

RESPONSABLE GRANDS COMPTES

12 ANS D'EXPERIENCE



Forte de 6 ans d’expérience en agence de communication, j’ai acquis la maîtrise de la conception, la vente, la gestion et le suivi budgétaire des projets de communication on et off line pour de grands comptes tels qu’EDF, France Telecom, la Société Générale.



A la suite d'une mission très intéressante comme chargée de communication de la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires d'EDF, j'ai découvert le secteur bancaire et le marketing relationnel au sein de la société Quintess.



En novembre 2011, j'ai intégré le Groupe SPB, courtier gestionnaire en assurance affinitaire, au poste de Responsable Grands Comptes. Spécialisée dans la création de solutions d'assurance et d'assistance en marque blanche pour de grands comptes de divers secteurs (banques, téléphonie, grande distribution...), cette société va me permettre de développer mes compétences dans les services d'assistance et d'élargir mon savoir-faire aux solutions d'assurance.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Développement commercial