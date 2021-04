Pauline EMMA (LAFAIRE)

Après avoir appris et pratiqué le métier dacheteuse dans des sociétés industrielles, jai exercé ensuite pendant près de 10 ans dans l'hôtellerie.



Unique acheteuse pour un groupe hôtelier, javais pour mission de centraliser et massifier les achats répartis sur les sites jusque là.



Les procédures pratiquées dans mes anciens postes mont servi à bâtir un cadre pour structurer les achats et au fur et à mesure en faire une véritable activité au sein de ce groupe hôtelier de 25 établissements.



Comprendre le besoin, chercher et trouver la meilleure solution pour y répondre est ce qui me plait le plus dans mon métier.



Etre linterface entre le fournisseur et le client, ce lien humain intrinsèque au commerce, me stimule au quotidien.



Cest donc naturellement que jai décidé de créer mon cabinet de conseils en achats Up'timise-conseils.com



Bien acheter cest se donner lopportunité dêtre rentable.