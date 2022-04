Fastier BÉRENGÈRE

Mon rôle est de piloter l’employabilité et l’évolution des salariés en veillant à concilier leurs compétences et leurs souhaits de carrière avec la stratégie et les besoins de l’entreprise.



Analyser les besoins actuels et futurs de l’entreprise, être attentif aux attentes d’évolution des salariés, et les coordonner aux besoins et contraintes des managers… Sont autant de missions que regroupe ce métier.



Avoir une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise et maîtriser les différentes techniques d’entretien d’évaluation sont des qualités indispensables.



Goût du contact, bon relationnel, diplomatie, empathie et ouverture d’esprit, sont autant de qualités personnelles nécessaires pour exercer ce métier.



Bérengère FASTIER

Gestionnaire de Carrière

+33 (0)6 71 38 01 69

+33 (0)4 42 16 44 51

fastier@synchrone.fr



Mes compétences :

Gestion des relations partenariales et presse

Gestion de la relation client et fidélisation

Gestion des imprévus

Maîtrise des outils informatiques

Aisance relationelle

Capacités rédactionnelles

Adaptabilité et polyvalence

Esprit de conviction

Analyse, détermination d'un plan de communicatio

Organisée

Rigueur