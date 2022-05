Pauline FIANDRINO

Je suis une personne dynamique et motivée capable de s'investir au sein d'une entreprise.



Au travers de mes expériences j'ai pu:



*Mettre en place des projets stratégiques:



-Mettre en place un ERP (VIF) dans différents domaines (commerce, production, qualité, EDI, logistique etc.). Ceci permet d’avoir une connaissance complète des flux, d’analyser les besoins de la société, d'élaborer des plannings, de fixer des délais et des objectifs etc.

-Être responsable du management de projet stratégiques et les mener à bien grâce à l'application de méthodes de résolution de problèmes, à l'animation de réunions et l'écoute des membres du groupes et des équipes terrain.

-Être en charge de l’analyse et la mise en place de moyens d’aide à la décision pour parvenir à planifier l’organisation industrielle et commerciale d’un flux atelier.





*Gestion industrielle :



-Piloter un groupe de travail dont le thème est le calcul des coûts de revient.

-Réaliser des tableaux de bord (balance de stock, rendements matières, contrôle des stocks, analyse de la traçabilité...)

-Suivre, contrôler et analyser des indicateurs QSP (qualité, sécurité, productivité)

-Participer à l’élaboration des résultats hebdomadaires de la société

-Mise en place d'indicateurs de suivi d'ordonnancement (aussi bien commerciaux que techniques)





*Formation/Communication:



-Former et accompagner au changement des opérateurs

-Mise en place de grilles de compétences et d’audit de contrôle

-Mise en place d’indicateur visuel dans les ateliers

-Coordination des réclamations clients (retour de marchandise)





Pour tout ceci j'ai dû faire preuve d'adaptabilité, de patience, de synthèse et de réactivité.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Rigoureuse

Dynamique

Investissement