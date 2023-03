Pauline TILLOL-GOEURIOT

Www.alp-qse.fr

ALP Développement QSE propose :

Des compétences en temps partagé pour les entreprises qui ont des besoins justes pour un temps défini

Des conseils, des outils pour le développement de vos projets

Des formations dans les domaines de la Qualité, la Sécurité et l'Environnement.





Président de ma société, j'accompagne les entreprises ayant des objectifs de développement durable.



J’apprécie mon travail car il me permet de découvrir de multiples techniques de fabrication ou de savoir faire en France.



ALP DEVELOPPEMENT QSE réalise des missions de responsable QSE en temps partiel dans des PME et des missions de projet plus ponctuel ou de consultant dans les PME ou entreprises plus grandes.



ALP DEVELOPPEMENT QSE apporte des solutions en termes de qualité notamment organisationnelle, d'environnement et de sécurité. Je suis enregistrée en tant qu’intervenant en Prévention des risques professionnels (IPRP) auprès de la DIRECCTE sous le N°2017-165.



Mes compétences :

Ecoute et compréhension de chacun

Communication visuelle

Organiser le travail de groupe

Réalisation d'audit de performance

Utilisation du PacK Office

Veille réglementaire

Lean management

Communication

Audit qualité environnement

Adaptabilité : comprendre rapidement un système