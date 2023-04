Perrine DÉZULIER

Adaptatrice free-lance de doublage, sous-titrage et voice over depuis 2003,



j'ai la chance d'avoir pu travailler sur des programmes extrêmement variés : films, téléfilms, séries, documentaires, dessins animés...



Je travaille de l'anglais ou de l'italien vers le français.



J'utilise les logiciels Mosaic, Erythmo, Cappella.



Ce n'est pas ma voix que vous entendrez sur ces différents programmes, car mon travail consiste à écrire le texte qui sera joué par les comédiens, dans le cas du doublage ou du voice over - ou que vous lirez, dans le cas de sous-titres.



Écrire l'oralité, voilà une véritable gageure... et mon défi quotidien, que je relève avec toujours autant de passion !



Consultez mon site pour plus d'informations :

www.perrine-dezulier.com/



Ou suivez mon actualité sur mon blog :

http://www.adaptation-doublage.com/



Mes compétences :



Logiciel de rythmo informatique Mosaic

Logiciel de rythmo informatique Erythmo

Logiciel de rythmo informatique Cappella



Voice over

Sous titrage

Doublage

Audiovisuel

Microsoft Windows NT