Blandine CHANTEBEL

LANGUES



Bilingue anglais / français

Français – langue maternelle

Espagnol – compris



INFORMATIQUE



Sous-titrage : maîtrise d'Ayato et WinCaps

Général : maîtrise de la suite Microsoft Office, d'Internet et de logiciels de traitement graphique (Photoshop, The Gimp, InDesign)



AUTRES INFORMATIONS



Un an passé au Royaume-Uni (Cardiff, 2004-2005)



Mes compétences :

Anglais

Auteur

Ayato

Sous titrage

Traduction

Traduction anglais

Traductrice

Voice over