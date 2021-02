Peter MEHRING

D’origine allemande, mon parcours professionnel commencé il y a plus de 20 ans en France dans un groupe à dimension internationale.



Mes différents postes à responsabilité dans les systèmes d’information et en organisation interne m’ont amené à développer des compétences en conseil, en gestion de projet et en management de personnes



Je suis notamment intervenu dans des domaines aussi variés que :

• La définition et la mise en place de nouvelles applications informatiques (Maitrise d’Ouvrage : ERP - CIM)

• La revue et l’optimisation de processus opérationnels (réorganisations, délocalisations)

• Le déploiement de systèmes de qualité (certification ISO9001)



Cette grande variété de missions me donne une bonne vue d’ensemble des processus de l’entreprise, notamment dans le domaine des services et une grande polyvalence. Trilingue en Français, Anglais et Allemand, mes missions se déroulent dans un contexte international et pluriculturel.



Passionné par le développement des personnes, j’anime depuis 2010 des formations professionnelles en gestion de projet en France et à l'international.



https://fr.linkedin.com/in/petermehring



Mes compétences :

PMP

Animation de groupes de travail