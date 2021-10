Philippe AGAT

En recherche d'emploi, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un Assistant Administratif polyvalent. Voici mes compétences :



ADMINISTRATIF :

Gestion informatique des dossiers clients : conception, numérisation, suivi, relance

Gestion des commandes : réception, contrôle, validation, retour de produit non-conforme

Gestion de stock : rangement, étiquetage, suivi, inventaire mensuel et annuel

Gestion du standard (3 lignes) : écoute, reformulation, orientation

Archivage physique et informatique des documents



RELATION CLIENT :

Accueil physique des clients et des visiteurs : renseignements, orientation

Vente de produits : analyse, conseils, finalisation de la transaction, encaissement, tenue de caisse



COMMUNICATION :

Mise en place d’évènements culturels

Création d’affiches, de flyers et de brochures

Gestion de la page Facebook et de Twitter



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Adobe Photoshop