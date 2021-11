Philippe BLANCHARD

Après une expérience de 27 années comme Chef de production en laiterie chez LACTALIS, j'ai rejoint Tétra Pak Processing pendant 2 ans pour découvrir le métier de Chef de projet dans l'ingénierie agro alimentaire et après une expérience de 5 ans chez FAO Sté Nouvelle, comme Commercial Nord Ouest de la France dans la conservation et la valorisation des céréales, je suis actuellement chez STEAP STAILOR comme chargé d'affaires dans le métier de process intégrateur dans l'industrie laitière.

Vous pouvez me joindre au 07 82 48 90 86

et également sur

pc.blanchard@wanadoo.fr



Mes compétences :

Organiser

Dessiner

vendre

réaliser

Encadrer