Philippe BRETHE

Spécialiste en matériaux céramiques et composites, j'ai géré un centre de profit et managé une petite équipe d'une dizaine de personnes.

Autonome, je travaille en home office et sais me rendre disponible pour les clients et mon entreprise.

J'ai terminé ma formation à l'IAE de Lille en Master d'Administration des Entreprises et travaille dans le secteur des matériaux réfractaires pour la sidérurgie principalement avec responsabilités commerciales pour la France et le BeLux pour le compte de la société INTOCAST.



Mes compétences :

Matériaux composites

Vente

Management