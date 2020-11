TECXELL, HRMI et WYN France sont des cabinets de recrutement et dintérim spécialisés dans les métiers techniques. TECXELL et HRMI développent également un département tertiaire et une secteur BTP.



HRMI a ouvert une structure spécifique sur Lyon qui a vocation à développer les secteurs ingénierie, fonctions support, santé et pharmaceutique.



ATN Partners est une société du Groupe intervenant en IT, sur les fonctions support tertiaires, notamment dans le secteur comptabilité-finance.



Chez TECXELL et HRMI, nous recrutons ou déléguons chez nos clients du personnel technique pour des CDI, CDD ou des missions dintérim dans les domaines suivants :



Travaux neufs

Maintenance

Bureau détudes

Encadrement technique



Nous connaissons parfaitement les métiers, profils et cursus associés à ces activités. Nous recrutons des candidats allant du CAP/BEP à lingénieur ou aux postes dencadrement.



Votre meilleure garantie est le savoir-faire de nos équipes. Nos consultants sont des spécialistes des métiers techniques et de lingénierie. Leurs compétences sont plurielles, riches de vingt années dexpérience. Ils sont à votre écoute et ont à cœur danalyser et de comprendre vos besoins et contraintes en simpliquant dans toutes les phases du processus, du sourcing à l'intégration de vos candidats.



Si vous êtes candidat et à la recherche de nouvelles opportunités, vous pouvez rejoindre notre Réseau de Talents et consulter nos nombreuses annonces sur :



www.tecxell-interim.com

www.hrmi-interim.com

www.atn-partners.com

www.wyn-france.com



Groupe EURIF - Philippe Brotons



Mes compétences :

Technique

Administration de biens

Recrutement

Finance d'entreprise

Intérim

Immobilier