Philippe CLAVEL

Véritable entrepreneur, à l'écoute du client, sensible au produit et à la performance industrielle.



Vingt-cinq ans dexpérience dont vingt ans en industrie mont permis davoir une vision globale et stratégique de lEntreprise. Mon savoir faire repose sur une approche opérationnelle et une culture forte de la satisfaction client en lui apportant qualité, service et innovation. Avec la performance pour cible, jai évolué dans un contexte exigeant et très concurrentiel.



Doté dune aisance relationnelle et dun leadership développé, je favorise le travail en équipe et sais créer ladhésion. Mes qualités de gestionnaire, danalyse et de synthèse auxquelles jallie pragmatisme et créativité sont reconnues.



Je souhaite mettre à profit mes qualités et mes compétences acquises en gestion dentreprise au service d'une société m'offrant un nouveau challenge à relever de direction d'un centre de profit : direction de site, direction industrielle.



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

Finance d'entreprise

Gestion de production

Amélioration continue

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Commerce

Recherche et Développement

Relations sociales négociations