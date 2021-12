Carine BEUCHER

Bonjour à tous !



La Toque Angevine est un site industriel de produits alimentaires frais fabriquant sandwiches, snacks chauds (burgers), snacks froids (wraps), pizzas et tartes salées. Nous faisons partie du pôle traiteur du groupe volailler français LDC qui porte les marques telles que Loué, Maître Coq, Le Gaulois, Traditions d'Asie et Marie.



Mon activité au sein de la Toque Angevine peut être scindée en deux parties :

- Pendant deux années, j'ai activement contribué à la création de poste de prévisionniste aboutissant ainsi à la mise en place d'un outil clef pour la planification et l'ordonnancement des fabrications.

- Ma mission s'est ensuite naturellement orientée vers les approvisionnements des emballages puis des denrées pour aboutir aujourd'hui au pilotage de la totalité des approvisionnements matière pour le site et à la gestion des flux associés depuis la réception jusqu'à la mise à disposition aux ateliers de production.



Pour me présenter, je dirai que le dynamisme, le dévouement, l'esprit d'équipe et de synthèse sont des qualités professionnelles que l'on me reconnaît. Toujours positive et souriante, j'affiche ma motivation au travers de ma disponibilité et de mon envie. En recherche active d'opportunités, notamment dans le domaine de la Supply Chain, je souhaiterai pouvoir me rapprocher géographiquement de la ville de Mayenne.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de production

Management

Planification