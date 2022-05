Philippe D'HOLLANDER

Je travaille pour l'Intégration des Personnes handicapées, particulièrement dans les domaines de l'emploi et de la formation. Il s'agit de ma fonction principale pour laquelle je suis extrêmement motivé. J'oeuvre par ailleurs en faveur de la lutte contre toutes les discriminations et je travaille notamment sur l'égalité des genres en matière d'emploi. J'ai été récemment désigné pour représenter la Belgique au Conseil de l'Europe sur cette thématique particulière.



Parallèlement, j'ai créé Phoenix qui occupe une partie de mes soirées et de mes week-end, et même une partie de mes jours de congé. Je développe des services aux entreprises comme la photographie aérienne à basse et moyenne altitude avec un tout nouveau procédé qui va révolutionner l'aérophotographie:



Ayant toujours travaillé dans le social et disposant d'un titre pédagogique, je présente également un module de sensibilisation à la gestion du budget ménage dans le cadre de la prévention du surendettement. Ce module interactif d'une durée de 2 heures s'adresse aux CPAS, aux EFT, aux Agences locales pour l'emploi, aux entreprises titres services, ....



http://www.phoenix-professional.com

http://www.mieuxgerersonbudget.com



