Blanche Colombes Événementiels, recherche en permanence des sponsors et partenaires, pour nos festivals culturels et théâtraux.



Touts appels aux dons est le bienvenu, auprès de CE, et différentes structures.

Nous recherchons pour nous produire: Centres culturels, stades, cabarets, Comités d'entreprises... Domaines privatisés en France, et à L'étranger.



Théâtre: Pièces proposées de Philippe Daniel Alloteau : Sociétaire SACD

"Grand Appartement entre Amants".

(Pièce à succès) en Europe, traduite en russe, jouée en Sibérie et Stalingrad.

"Quand les femmes s'emmêlent, les hommes se taisent" jouée en Europe, et diffusée à la télévision RTC Liège.

"Foot, Arsouilles et Carabistouilles" lecture théâtrale, Captation à La SACD Paris

Galères Littéraires lecture théâtrale "One Woman show"

Licence de spectacle

Editeur théâtral Oceridane & Partners

Courriel : p.alloteau@orange.fr

Courriel : oceridane@hotmail.fr

Facebook: www.facebook.com/philippedaniel.alloteau

https://viadeo.journaldunet.com/p/philippe-daniel-alloteau-5579229



Pour toutes demandes de prestations:

Renseignement: Blanches Colombes Événementiels

https://oceridaneblcolombes.wixsite.com/siteofficel/contact

https://mackie45.skyrock.com/7.html

Port: 06 81 65 06 97

Port : 06 98 56 63 05

Contact: Philippe Daniel ALLOTEAU Sandrine Roignant Agents artistiques