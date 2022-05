Philippe DE MAIGRET

Madame, Monsieur,



J'ai une grande capacité d'écoute et d'adaptation. Par le passé, durant 2 ans et demi, j'ai été négociateur immobilier spécialisé en Immobilier d'Entreprises. Je devais faire preuve d'organisation, de persévérance et de grandes capacités relationnelles et d'adaptation entre les professionnels de l'immobilier (bailleurs, propriétaires, confrères,...) et les clients (TPE, PME-PMI, Grands Groupes...).



Chacun des postes occupés avant nécessitait une très forte réactivité vu les secteurs d’activité dans lesquels j’ai pu avoir une expériences : Interim, Conseil en Immobilier d’Entreprises. C’est le rapport humain, la réactivité, et donc, l’organisation qui faisaient la différence vis-à-vis de mes concurrents.



De manière générale, ma personnalité est basée sur le relationnel, la communication, l'échange, la confiance. C'est pour ces raisons que l'ensemble de mes expériences professionnelles ont été d'avantage orientées sur le commercial "service" et le conseil. Je privilégie l'échange et la confiance mutuelle, à la vente dite "forcée".



Mes compétences :

Immobilier

Développement commercial

Conseil

Vente

Gestion

Property Management

Commercialisation