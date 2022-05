Spécialisé dans l'activation du potentiel humain, du leadership et de la réalisation de projet, Philippe De Myttenaere accompagne des dirigeants, des cadres dirigeants et des porteurs de projets en coaching individuel depuis une quinzaine d'année dans le développement de leur capacité à fédérer et à faire grandir leurs projets.



Il a mis au point un concept "Le GPSinterne" à partir duquel il a conçu un programme de séminaires "Réussite à la carte", "Réussite en action", "Du talent au génie", qui s'adresse au grand public et qui obtiennent un franc succès auprès des participants qui sont amenés à dépasser leurs limites et réussirent des projets au-delà de leurs attentes, en un temps record.



Philippe De Myttenaere voit la vie comme une occasion de réaliser de grandes choses ensemble et c'est la dimension qu'il amène dans son coaching et dans ses séminaires.



La sitation de Mark Twain : " Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait… " prend tout son sens à l'issue de ses interventions.



www.leadership-consulting.net



Mes compétences :

Leadership

Développement personnel

Ontologie

Coaching

Gestion du stress