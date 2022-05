Philippe DELAHAYE

Titulaire d’un MBA de l’ESSEC, j'ai acquis une expérience de près de 25 ans dans les secteurs financiers et IT.

Je suis en charge du Business Développement de CDC Arkhinéo depuis Janvier 2006.

Après avoir débuté ma carrière dans le secteur bancaire notamment à des fonctions commerciales, puis de responsable d’agence ; mais aussi dans le conseil en France et en Espagne, j'ai exercé des fonctions de direction générale, commerciale et marketing dans différentes sociétés du secteur IT.



Mes compétences :

B2B

Salesforce.com

ALLIANCE MANAGER

Dématérialisation

Software publisher

Leads generation

Sales director

Business strategy

Marketing stratégique

Cloud computing

Business development

Signature électronique

SAAS