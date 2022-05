Philippe DELECOLLE

Missions :

- Responsable de l'activité du pôle, de sa rentabilité et du recrutement,

- Développement d’offre « Business » sur les thèmes Traçabilité et protection des assets sensibles (traçabilité bastion/proxies, gestion des comptes à privilèges, DLP, gouvernance des données, Web SSO & Fédération d'Identités, chiffrement),

- Gestion d’une équipe de 25 personnes et du staffing associé,

- Réponses à appels d’offres, soutenance, restitution,

- Gestion et Direction de projets

- Etudes de cadrage,

- Conseil, audit et expertise sécurité pour nos clients,



Principaux Projets / Missions Réalisés :

- Etude d’opportunité de déploiement d’une solution de gestion des comptes à hauts niveaux de privilèges.

- Etude d’opportunité de mise en place de solutions IAM, d’authentification forte, définition de la cible et trajectoire associée.

- Déploiement de solutions de gestion des comptes à hauts niveaux de privilèges.

- Aide au choix de solutions Web SSO, Authentification forte, définition de la cible et trajectoire associée.



Mes compétences :

Annuaire LDAP

Gestion des comptes a tres haut privileges

Web sso

Enterprise sso

Chiffrement de surface

Gestion de projets

Antivirus

Gestion des identites

Authentification forte

Federation d'identites

Offres commerciales

Pilotage d'activité

Management

IAM

Animation d'équipe

Gestion de projet

Recrutement

Avant vente

Sécurité