Philippe DELJURIE

Meteojob est le 1er site d'emploi sur internet qui rapproche automatiquement les offres d'emploi et les profils des candidats. Résultats, près d'un candidat sur cinq est reçu en entretien.



En l'espace de deux ans,Array est devenu l'un des 5 premiers sites d'emploi privés en France, avec plus de 30 000 offres d'emploi en permanence, et plus d'1,5 millions de visiteurs mensuels.



Les consultants de Meteojob proposent des services à haute valeur ajoutée aux recruteurs et aux candidats.



Partenaire de France 2, Meteojob est présent dans l'émission Télématin avec la réalisation de la chronique bimensuelle "La météo de l'emploi".



Mes compétences :

Innovation

Internet

Management

Médias

Recrutement

Technology