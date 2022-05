Philippe DELUNSCH

Ma carrière est orientée autour du monde de l’automobile, où j’ai effectué des métiers stratégiques depuis les sièges et sur le terrain, dans la distribution et chez un constructeur.

Ce qui me passionne le plus à travers ma carrière c’est de construire des marques et de développer des marchés. J’ai par exemple reconstruit l’image de Citroën et d’Opel au Maroc. J’ai développé Jeep, Mercedes, et démarré Volkswagen au Kenya. J’ai également géré des projets d’ouverture de filiales en Roumanie et en Russie, des projets industriels en Egypte et au Maroc, et j’ai même créé un team sportif.

Je suis un manager qui apprécie de travailler dans des environnements très différents de marchés et de cultures, avec un sens de l’adaptation et de l’écoute particulièrement développé, qui est nécessaire au management des équipes locales. Après avoir fait une partie de mes études aux Etats-Unis et en Asie j’ai travaillé sur les zones Asie-Pacifique, Afrique, bassin méditerranéen, et Europe Centrale. J’y ai dirigé des équipes très variées, et jusqu’à 270 personnes.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Commerce international

Automobile

Gestion de projet

Management

Marketing

Négociation

Informatique