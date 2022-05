Philippe DEMAY

Bureau d'études indépendant en CAO électronique, après 30 ans d'expérience au sein de divers BE et sociétés de sous-traitance :

*domaines d'activités spécifiques : compression vidéo, alimentation à découpage

*tous types de cartes, et particulièrement : analogiques, signaux rapides, DDR3, adaptation d'impédance, RF

*tous types de technologies, et notamment : cartes hautes densités, Via Laser, Micro-vias, Fine Pitch, circuits souples

* Compétences spécifiques : CPL, produits grand public, médical

*Expertise de gestion des contraintes d'industrialisation

*Saisie de schémas électroniques (hiérarchiques ou non) avec gestion de nomenclature





Mes compétences :

Accomapgnement certification CE

produits grand public

Définition cahier des charges d'industrialisation

suivi de dossier de fabrication