Philippe DENIS-LAROQUE

J’ai une longue expérience de la direction d’usine et du management de la production dans le monde automobile et aussi bien dans des PME que dans des grands groupes.



A ce titre j’ai une pratique experte des outils du lean manufacturing et de l’amélioration continue que j’ai déployés tout au long de ma carrière dont le fil rouge a toujours été la production vue dans sa globalité



J’ai également 15 années d'expérience de direction d’usine dans lesquelles j’ai transformé en amélioration du P&L les actions de terrain.

La réussite de ces actions s’appuie sur une animation d’équipes de cadres expérimentés et une bonne gestion des relations sociales.



Mes compétences :

Relations sociales

Supply chain

Management opérationnel

Amélioration continue

Direction d'usine

Lean manufacturing