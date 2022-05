Philippe DEROUETTE

J'ai exercé plusieurs métiers dans l'informatique de gestion. Tout d'abord le développement d'applications,et l'encadrement de projets à dominante technique. J'ai ensuite lancé un service d'intégration logicielle. J'ai été Responsable d'exploitation d'un centre informatique.

Par la suite j'ai été architecte technique, encadré une équipe de Développeurs et de chefs de projets Web.

Depuis Septembre 2010, j'ai souhaité donné un nouvel élan à ma carrière en associant l'informatique au Développement durable. J'ai lancé depuis Juin 2011 une activité en éco-innovation dans l'informatique bancaire. J'occupe ce poste dans la direction de l'architecture et de l'innovation. Je réalise actuellement un bilan carbone sur l'ensemble des activités de GCE Tech (Informatique Caisses d'Epargne): 15 sites d'ingénierie - 3 Datacenters.



Mes compétences :

Bilan Carbone

Développement durable

Green it

Innovation

Management