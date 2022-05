Philippe DESBLANCS

J'ai 16 ans d'expérience dans le développement de Systèmes Embarqués complexes pour les industries de la Micro-électronique et des Télécoms, dans de grandes sociétés multinationales: Texas Instruments, NEC, Alcatel.

J'ai exercé avec succès des fonctions de Project et Program Manager pour des programmes de Développement Logiciel Embarqué (basés sur Android, Linux, OS temps réel).

Doué d'un leadership naturel, orienté vers le client et l'atteinte d'objectifs business avec une créativité et une flexibilité supérieures, je garde toujours les valeurs humaines et une grande éthique au coeur de mon action.

J'ai été longuement exposé à un environnement de travail multiculturel: j'ai une excellente capacité à manager dans la durée des équipes projet multi-sites et cross-fonctionnelles, dans un contexte international (clients, partenaires, organismes de standardisation).

J'ai eu des expériences variées à la fois dans des rôles de R&D (en tant que Développeur Logiciel, Architecte Système, Project/Program Manager) et de Support Clients et Business (en tant que Customer Program Manager / Chef de Programme Client).





Mes compétences :

Support Clients

Logiciel embarqué

Semiconducteurs

Systèmes embarqués

Project management

Team management

PMI

Program Management

Management de projet