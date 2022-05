Philippe DESCHODT

Au cours de mes 12 ans d'expérience dans le Marketing, j'ai acquis de solides compétences à la fois dans la gestion de projet mais aussi et surtout dans l'analyse des stratégies Marketing de mes clients. Consultant Marketing BtoB pour le cabinet Market Audit, mon rôle principal est de comprendre les problématiques de mes clients, d'en analyser les causes, et de leur apporter la réponse la plus adaptée et opérationnelle possible à travers des plans d'études quanti/quali, puis sous la forme de recommandation et de plan d'action. Ainsi, je suis amené à gérer un nombre important de projets liés à des besoins et des objectifs très variés. De même, en tant que responsable du service Etudes, j'ai pu exercer pendant près de 6 ans un rôle de manager ainsi que de gestionnaire d'une Business Unit autonome.



Mes compétences :

Statistiques

Marketing

Gestion de projets

Management

Excel

Commercial

Datamining

Études marketing

Enquêtes

Études de marché

Sondages

Big Data