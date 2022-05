Philippe DEVRAY

J'ai créé , en octobre 2003 , une agence de voyages réceptive à Aix-en- Provence: VIA PROVENCE

Voici sa présentation en page d'accueil du site internet :www.viaprovence.com



Via Provence est une agence de voyages réceptive spécialisée dans la gestion de groupes et d'individuels essentiellement en Provence et Haute Provence, mais aussi dans d'autres régions.



Nos clients :

* CE, Direction d’entreprises, Associations, Clubs, Familles ou Groupes d'amis

* Les Entreprises : séminaires, congrès, formations, incentive

* Les individuels et groupe d’individuels regroupés



Nos points forts :

* Projets à la carte quelque soit la taille de votre groupe

* Grande variété de propositions : du tourisme social au tourisme d'affaires

* Accueil systématique des groupes et accompagnement.

* Grand choix de destinations, avec tout type d'hébergement (du Tipi au 4*).

* Accepte les chèques vacances (agrément ANCV)

Mes compétences :

Tourisme

Voyages

Team building