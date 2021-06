Jean-Pierre PREVOST

Depuis 1997



Consultant Auditeur Qualité dans les métiers de service



De 1998 à 2003



Directeur des Ventes Europe pour une société américaine d’édition professionnelle dans le domaine du tourisme, je gère un portefeuille d’annonceurs (chaînes d’hôtels, groupes hôteliers, centre de congrès, prestataires de service liés au tourisme et à l’hôtellerie) sur une large zone Europe et Afrique du nord. Basé à Paris, je reporte au bureau Europe à Londres. J’accrois les parts de marché des supports (4 guides professionnels et 3 magazines professionnels + sites Internet dédiés) et je développe les nouveaux comptes.



De 1996 à 1998



Directeur d’un établissement hôtelier 5 * appartenant à un groupe d’hôtels et casino, je gère une exploitation de 66 chambres avec un effectif de 45 personnes. Je positionne l’établissement sur le marché des séminaires et réunions d’entreprise et je suis responsable du résultat brut. J’élabore la stratégie et le budget, ainsi que la mise en application, en accord avec le siège du groupe.



De 1993 à 1996



Chef de région pour une société d’édition communication, je développe les ventes d’un support professionnel auprès de comptes hôteliers et centres de conférences et d’affaires.

Responsable d’un tiers géographique de la France, j’accentue présence et notoriété par des actions ciblées. Je participe à l’élaboration de la stratégie de vente.



De 1991 à 1993



J’occupe différentes fonctions dans le domaine de l’hôtellerie (Chef de Réception, Directeur de la Restauration) pour différents établissements 3 & 4 * en France.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Négociation

Management