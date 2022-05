Philippe DOLIVET

Bonjour, spécialiste dans la conduite de projets et l'animation d'entités opérationnelles de secteurs variés (mécanique, équipementier auto, BTP, service), aux fortes contraintes techniques et humaines. Afin d'accélérer l'amélioration des performances, j'apporte en tant que conseil et manager expérimenté:

- un professionalisme, avec pour ligne de conduite, l'écoute, l'analyse, la proposition d'orientations, l'accompagnement terrain.

- une expérience dans la conduite de projets:

.d'amélioration de performances et d'industrialisation produits process

.d'organisation gestion.

.de restructuration et de réorganisation Industrielle.

.d'organisation suivant les référentiels ISO.

.d'accompagnement au changement, basé sur la connaissance des réalités terrain.



Mes compétences :

Direction générale

Manager

Consultant

Organisation