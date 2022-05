Philippe DOMINGUES RODRIGUES

Passionné par l’informatique, je suis diplômé en électronique et informatique industrielle avec une spécialisation en informatique industrielle (développement logiciel bas niveau). Ma formation en alternance chez Airbus DS m’a permis d’évoluer principalement dans le développement dit de haut niveau (langage C, C++, Qt). Cette expérience professionnelle m’a aussi permis de contribuer aux différentes étapes d’un projet (spécification, développement, validation) ainsi que de monter en compétence dans la gestion de projet (responsable de deux projets).





Mes compétences :

Langage C++

Langage c

Eclipse

Matlab

HTML

VHDL FPGA

Linux

Électronique

Gestion de projet

Base de données

Java

Microcontroleur

Microsoft Office

Mplab

Modelsim

SVN

Jira

Qt

Python

DDS

Rhapsody

Sharepoint

Git