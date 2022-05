Philippe DORDRON

Mes clients sont des PME/PMI; au sein des SSII dans lesquelles j'ai travaillé, nous leur offrions des solutions de gestion (gestion commerciale, comptabilité, paye) en environnement WINDOWS, et ce depuis WINDOWS 3 (1991). Je suis plus particulièrement l'interlocuteur de ceux-ci pour la partie INFRASTRUCTURE et RÉSEAU. Je m'occupe également de suivre la partie SÉCURITÉ des systèmes installés (sauvegardes, pare-feu INTERNET, antivirus, mises à jour WINDOWS, ...). Je possède néanmoins des compétences sur les applicatifs SAGE (INTÉGRALE 500) au niveau fonctionnel, puisque j'ai été au cours de ma carrière, développeur, formateur, consultant, puis administrateur réseau, et que j'ai une formation MIAGE.

Disponibilité immédiate.



Mes compétences :

Administrateur réseau

Infrastructure

PME

PMI

Sage

Sage Intégrale