Philippe DOS SANTOS

After more than 15 years of professional experience as a HR generalist, I worked in different organizations (matrix, multiple-sites ...) and sectors of activity (logistics, industry, catering).



My main mission is to accompany and advise the Executive Management on all issues related to Human Resources (HR strategy, negotiations, mergers & acquisitions, social relations, etc.) and maintaining an operational proximity.



Currently, I decided to complete these experiences with a MBA (which I will finish in June 2017) in order to acquire a global vision of a company.



Mes compétences :

Droit social

Relations sociales & syndicales

GPEC

Management

Recrutement

Gestion de projet

Conseil en ressources humaines

Développement RH

Relations sociales

Formation