Aprés une formation technique et scientifique, une expérience de quelques mois dans l'informatique m'a permis d'intégrer une SSII. Une première expérience pour des clients PME-PME m'a permis de rejoindre, en 2004, la branche Immobilier et l'édition de logiciel. J'ai commencé le développement de logiciels sous 4D pour rejoindre la technologie .net et SQL Serveur en 2005.